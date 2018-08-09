قبل محادثات أمريكا واليابان..."نيكي" يغلق خاسرا

انخفض المؤشر "نيكي" الياباني، اليوم الخميس، في معاملات متقلبة حيث أثر ارتفاع الين بالسلب على إقبال المستثمرين على المخاطرة، بينما شهد قطاع السيارات موجة بيع بعد أنباء بشأن إجراء بعض شركات صناعة السيارات فحوصات غير ملائمة للسيارات في السوق المحلية.

وقالت وزارة النقل اليابانية، اليوم: "إن شركات "مازدا موتور" و"سوزوكي موتور" و"ياماها موتور" قدمت تقارير إلى الوزارة تفيد بأنها أجرت اختبارات غير ملائمة تتعلق بترشيد استهلاك الوقود والانبعاثات على سياراتها.

ونزل سهم مازدا 1.3 بالمئة وتراجع سهم سوزوكي 6 بالمئة بينما انخفض سهم ياماها 4.6 بالمئة، مما أدى لتراجع مؤشر قطاع معدات النقل 1.3 بالمئة.

وانخفض المؤشر "نيكي" القياسي 0.2 بالمئة ليغلق عند 22598.39 نقطة، بحسب ما نقلت "رويترز".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich بيانات خاطئة تؤدي إلى هبوط مؤشر "نيكي" الياباني

وزاد الين إلى أقوى مستوى له مقابل الدولار خلال تسعة أيام بفعل توترات تجارية قبيل محادثات بين الولايات المتحدة واليابان اليوم.

وستحاول اليابان تجنب فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادراتها من السيارات والتصدي للمطالب الأمريكية في محادثات اتفاق تجارة حرة اليوم.

وتراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا حيث نزل سهم كيوسيرا كورب 1.1 بالمئة بينما انخفض سهم هيتاشي 1.4 بالمئة.

أما بالنسبة للأسهم الرابحة قفز سهم بايونير كورب 13 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها تجري محادثات مع شركات منها كالسونيك كانسي لتحسين أعمالها.

وكان سهم الشركة المصنعة للسلع إلكترونية فقد 24 بالمئة في اليومين الماضيين بعدما تفاقم صافي الخسارة الذي تكبدته الشركة بالمقارنة مع السنة السابقة.

ونزل المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1740.16 نقطة.