بسبب إيران...أسعار النفط ترتفع عالميا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس 9 أغسطس / آب، بسبب مخاوف من تراجع إمدادات الخام الإيرانية بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران.

ذكرت وكالة "رويترز" أن ارتفاع الأسعار أوقف الخسائر، التي سجلتها، أمس الأربعاء، في مواجهة تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER بعد هجوم "أنصار الله"...قرار سعودي يرفع أسعار النفط عالميا

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو ما يعادل 0.3 في المئة إلى 72.48 دولار للبرميل، بعد انخفاضها ما يزيد عن ثلاثة في المئة، أمس الأربعاء.

وحققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب تصل إلى عشرة سنتات أو ما يعادل 0.2 بالمئة لتصل إلى 67.04 دولار للبرميل، بعدما انخفضت 3.22 بالمئة في الجلسة السابقة.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على بعض القطاعات في إيران، التي تعد ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

ولن تستهدف العقوبات الجديدة النفط الإيراني على نحو مباشر حتى نوفمبر / تشرين الثاني، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يريد توقف أكبر عدد ممكن من الدول عن استيراد النفط الإيراني.