"المركزي الأوروبي" يحذر من مخاطر تراجع الاقتصاد العالمي

حذر البنك المركزي الأوروبي من تزايد المخاطر، التي تواجه النمو العالمي، في ظل تراجع الثقة بفعل مخاطر الحماية التجارية وتهديدات الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية.

جاء ذلك في تقييم يتفق بدرجة كبيرة مع توقعاته الواردة ببيان السياسة النقدية الصادر في 26 يوليو / تموز، نشره اليوم الخميس 9 أغسطس / آب، بحسب وكالة "رويترز".

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وقال التقرير: "مخاطر تراجع الاقتصاد العالمي تحتدم في ظل الإجراءات والتهديدات المتعلقة بزيادات الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة والرد المحتمل من الدول المتضررة"، مشيرا إلى أنه في حالة تطبيق جميع الإجراءات، التي يجري التلويح بها فسيرتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية الأمريكية إلى مستويات غير مسبوقة في الخمسين عاما الأخيرة.

ولم يغير البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية، خلال اجتماعه قبل أسبوعين، ليظل بصدد إنهاء برنامج شراء سندات بقيمة 2.6 تريليون يورو (3.01 تريليون دولار) بنهاية العام ورفع سعر الفائدة في خريف 2019 للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة ديون منطقة اليورو.

ولفت البنك إلى أن النمو الداخلي يبدو قويا حتى مع تراكم المخاطر الخارجية، حيث تشير مؤشرات المدى القريب إلى نمو قوي وواسع النطاق.