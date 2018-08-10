البنك المركزي اليمني يضخ دفعات من العملة الأجنبية لإيقاف تدهور الريال

أعلن البنك المركزي اليمني عن تدخله المباشر لتصحيح قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بعد تراجع غير مسبوق جراء المضاربات التي شهدها سوق الصرف.

القاهرة، — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن: "سيقوم البنك المركزي اليمني بضخ دفعات من العملة الأجنبية لتلبية حاجات السوق منها وعلى الأخص طلبات القطاع التجاري وبما يحقق وقف المضاربات وضمان استقرار الأسعار".

© AP Photo / Hani Mohammed انهيار الريال اليمني يدفع أكبر مجموعة صناعية وتجارية إلى قرار مؤسف

وأكد البنك: "عزمه إبقاء تدخله المباشر مفتوحاً وتطوير آلياته ضمن سياق خطة شاملة لإصلاح السياسات النقدية وتفعيل أدواتها، حتى تعود أسعار الصرف إلى مستوياتها الواقعية".

يذكر أن الريال اليمني شهد منذ مطلع يوليو المنصرم تراجعا بعد استقرار نسبي عند حاجز 480 ريالاً أمام الدولار الأمريكي، حيث سجل اليوم 550 ريالاً للدولار الواحد، و146 ريالا مقابل الريال السعودي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.