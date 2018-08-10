البنك المركزي اليمني يضخ دفعات من العملة الأجنبية لإيقاف تدهور الريال

القاهرة، — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن: "سيقوم البنك المركزي اليمني بضخ دفعات من العملة الأجنبية لتلبية حاجات السوق منها وعلى الأخص طلبات القطاع التجاري وبما يحقق وقف المضاربات وضمان استقرار الأسعار".
يذكر أن الريال اليمني شهد منذ مطلع يوليو المنصرم تراجعا بعد استقرار نسبي عند حاجز 480 ريالاً أمام الدولار الأمريكي، حيث سجل اليوم 550 ريالاً للدولار الواحد، و146 ريالا مقابل الريال السعودي.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)