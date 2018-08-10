سعر النفط يتأرجح بفعل النزاعات التجارية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بفعل مخاوف من أن النزاع التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين سيعرقل النمو العالمي والطلب على الوقود، حتى في الوقت الذي من المتوقع أن يتسبب فيه إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران في شح الإمدادات.

وبحلول الساعة 0621 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لشهر أقرب استحقاق 18 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 71.89 دولار للبرميل بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 66.56 دولار للبرميل.

© Sputnik . Alexei Danichev بسبب إيران...أسعار النفط ترتفع عالميا

وتراجعت الأسعار بفعل احتمال تباطؤ النمو العالمي بسبب تصاعد التوترات التجارية.

وخلال الأسبوع، يتجه برنت للانخفاض نحو اثنين بالمئة، فيما يمضي خام غرب تكساس الوسيط قدما صوب الهبوط بنحو ثلاثة بالمئة.

وفي أحدث جولة من عمليات فرض الرسوم الجمركية، قالت الصين إنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات أمريكية بقيمة 16 مليار دولار.

وعلى الرغم من حذف النفط الخام من قائمة السلع المستهدفة بالرسوم الصينية، واستبداله بالمنتجات النفطية المكررة وأيضا غاز البترول المسال، يقول الكثير من المحللين إن الواردات الصينية من النفط الأمريكي ستنخفض على نحو كبير.

وأدى تنامي التوترات التجارية عالميا إلى انخفاض عملات اقتصادات ناشئة كبيرة مثل الهند وتركيا والصين.

وتسبب انخفاض قيمة تلك العملات في زيادة تكلفة واردات النفط، المتداولة بالدولار الأمريكي، وهو ما قد يؤثر سلبا على الطلب.

وفي الوقت الذي تزداد فيه قتامة توقعات الطلب، فإن الإمدادات قد تشح مع إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران والتي ستشمل صادرات النفط اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني.