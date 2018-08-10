شركات كورية جنوبية تخرق الحصار الدولي وتتعاون مع كوريا الشمالية

أعلنت مصلحة الجمارك الكورية الجنوبية أن ثلاث شركات من كوريا الجنوبية قد قامت في عام 2017 باستيراد الفحم الحجري والحديد من كوريا الشمالية إلى البلاد عبر ميناء روسي، مشيرة إلى أن هذا يعتبر انتهاكا لنظام العقوبات الأممية ضد كوريا الشمالية.