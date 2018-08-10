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13:57 10 أغسطس/ أب 2018
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    طاقة الرياح

    بناء مزرعة رياح بطاقة 900 ميغاوات في المغرب

    © Sputnik . Oleg Matveev
    اقتصاد
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    قال جون بيليزير، الرئيس التنفيذي لشركة "سولونا" العاملة في تكنولوجيا سلسلة الكتل، إن الشركة تعتزم بناء مزرعة رياح بقدرة 900 ميغاوات لتغذية مركز حوسبة في الداخلة بالصحراء الغربية الخاضعة للإدارة المغربية.

    وأبلغ بيليزير "رويترز" أن العمل في المرحلة الأولى سيبدأ في 2019، وينتهي في غضون عام من ذلك مع إمكانية ربط الموقع بالشبكة الوطنية.

    وقالت سولونا للحكومة المغربية إنها تتوقع الانتهاء من الموقع خلال خمس سنوات بتكلفة بين 1.4 و2.5 مليار دولار. تستثمر الشركة 100 مليون دولار في مرحلة أولية تأمل أن تولد 36 ميغاوات.

    سلسلة الكتل هي تكنولوجيا سجل معاملات رقمي تعالجه أجهزة الكمبيوتر لاكتساب — أو "استخراج" — عملة بتكوين الرقمية، بحسب ما نقلت "رويترز".

    خط الكهرباء
    © Sputnik . Artem Kreminsky
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    يتطلب ذلك طاقة حوسبية هائلة والكثير من الكهرباء ويجري معظم الأحيان باستخدام أجهزة ضخمة في مستودعات بحجم مخادع الطائرات بمناطق ذات مناخ بارد في أيسلندا وكندا وشمال الصين وروسيا حيث تقل تكلفة التخلص من الحرارة المتولدة عن ذلك.

    وفي يونيو/ حزيران، قدرت منصة ديجيكونوميست لتحليلات العملات المشفرة أن تعدين البتكوين يستهلك حوالي 71 تيراوات ساعة سنويا بما يقرب من عشرة بالمئة من استهلاك الصين السنوي من الطاقة.

    وقال بيليزير إن سولونا مدعومة من مجموعة بروكستون للاستثمار المباشر ومن المرجح أن تسعى لجمع تمويل خاص واستقطاب مستثمرين كبار من المؤسسات.

    يقام المشروع على مساحة 37 ألف فدان في واحدة من أكثر مناطق العالم نشاطا للرياح مما سيمكن الشركة من امتلاك مصادر طاقة مستدامة إلى جانب منشأة حوسبة لسلسلة الكتل بحجم مرفق كامل.

    وقال بيليزير إن الشركة لن تقوم بمعاملات العملات المشفرة في المغرب حيث تحذر السلطات المالية من استخدام هذه العملات.

    وقال إن مركز الكمبيوتر سيوفر الطاقة الحوسبية لشبكات سلسلة الكتل لصالح كيانات أجنبية في مقابل العملة الصعبة.

    ضم المغرب الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، في 1975 والمنطقة موضع نزاع منذ ذلك الحين بينه وبين جبهة البوليساريو التي تعمل على استقلال الصحراء وتدعمها الجزائر.

    ويستقطب المغرب استثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار هدف لتوليد 52 بالمئة من الكهرباء من المصادر المتجددة.

     

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    الكلمات الدلالية:
    مصادر الطاقة, طاقة الرياح, طاقة نظيفة, طاقة, المغرب
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