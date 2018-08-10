ارتفاع أسعار النفط بدعم من عقوبات إيران

صعدت أسعار النفط أكثر من 1 في المئة، اليوم الجمعة، بفعل توقعات بأن العقوبات الأمريكية على إيران من المنتظر أن تقلل الإمدادات.

وأنهت عقود الخام هذا الأسبوع على خسارة مع قلق المستثمرين من أن نزاعات تجارية عالمية قد تبطئ النمو الاقتصادي وتلحق ضررا بالطلب على الطاقة، بحسب "رويترز".

© AP Photo / Hasan Jamali سعر النفط يتأرجح بفعل النزاعات التجارية

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا، أو 1.23 بالمئة، لتسجل عند التسوية 67.63 دولار للبرميل.

وأدت موجة مبيعات في جلسة الأربعاء إلى أن ينهي الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة مع انخفاض برنت 0.5 بالمئة والخام الأمريكي 1.2 بالمئة.

وقال ستيفن برينوك المحلل لدى بي.في.ام أويل أسوسيتس للسمسرة في لندن: "المعنويات محاصرة بين المخاوف من أن نزاعا تجاريا أمريكيا صينيا سيلحق ضررا بالطلب على النفط ونقص وشيك في المعروض الإيراني".

وتلقي النزاعات التجارية المتصاعدة بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي وتدفع الدولار، عملة تداول النفط عالميا، للصعود وهو ما يزيد تكلفة الخام للمستهلكين من حائزي العملات الأخرى.

وتشهد اقتصادات ناشئة رئيسية مثل الصين والهند وتركيا تراجعا حادا في عملاتها.