خطوة قطرية جديدة... ومسؤول ينفي مواجهة مشكلات في السعودية

ذكرت وكالة الأنباء القطرية، اليوم السبت، أن جهاز قطر للاستثمار، الذي يرأسه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رفع حصته في بنك كريدي سويس السويسري إلى 5.21 في المئة.

وقالت الوكالة: "جهاز قطر للاستثمار يعلن أنه أصبح أكبر مستثمر في بنك كريدي سويس السويسري، وذلك بعد زيادة حصته إلى 5.21 بالمئة" دون ذكر المزيد من التفاصيل.

جهاز قطر للاستثمار يعلن أنه أصبح أكبر مستثمر في بنك /كريديه سويس/ السويسري، وذلك بعد زيادة حصته إلى 5.21 بالمائة. — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) August 11, 2018

وذكر إفصاح للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن جهاز قطر للاستثمار أعلن امتلاك حصة بنسبة 5.07 بالمئة في كريدي سويس جروب إيه جي حتى يوم 6 أغسطس آب عام 2018. وكانت حصة جهاز قطر للاستثمار قد انخفضت إلى ما دون خمسة بالمئة في أغسطس آب من العام الماضي.

وقال مصرفيون إن حصة قطر في كريدي سويس قد تصبح مشكلة لخطة البنك السويسري التوسع في السعودية إذ يسعى للحصول على رخصة مصرفية كاملة في المملكة، وفقا لرويترز.

لكن الرئيس التنفيذي لكريدي سويس، تيجاني تيام، نفى مواجهة أي مشكلات في المملكة بسبب صلاته بقطر وقال إنه سافر بنفسه إلى السعودية لتقديم طلب الرخصة المصرفية.

وفي العام الماضي قال الجهاز، وهو صندوق الثروة السيادي لقطر، إنه يخطط لزيادة حصته على الرغم من أزمة دبلوماسية مع دول عربية نشبت الصيف الماضي وتسببت في وضع ضغوط على الاقتصاد القطري.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وخطوط النقل مع قطر واتهمتها بدعم الإرهاب وهي تهمة تنفيها الدوحة.

وتغلب الاقتصاد القطري على تبعات العقوبات إلى حد كبير وكانت دفعت جهاز قطر للاستثمار في البداية إلى إيداع مليارات الدولارات في البنوك المحلية لتقادي اي نقص في التمويل. وقطر هي أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال.

وجهاز قطر للاستثمار هو عاشر أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم وتبلغ قيمة أصوله 320 مليار دولار وفقا لتصنيف معهد صناديق الثروة السيادية، ويمتلك الجهاز حصصا في فولكسفاجن وباركليز وبورصة لندن.