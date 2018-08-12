الكلاب الشاردة في دمشق تساعد الحكومة في ضبط مخالفة خطيرة على حياة المواطنين

تمكنت مجموعة من الكلاب الشاردة عبر زياراتها المتكررة بسبب الجوع إلى أحد الأقبية السرية الموجودة في حي الميدان الدمشقي، من كشف مخالفة جسيمة يرتكبها عدد من الباعة الموردين للحوم إلى مطاعم في المدينة.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky الفروج التركي المريض وأصحابه في قبضة الأمن الجنائي السوري

وتحدث مدير الشؤون الصحية في مدينة دمشق ، ماهر ريا، عن ضبط مستودع كبير عبارة عن قبو تحول إلى مسلخ سري للفروج المخالف للمواصفات في منطقة الميدان يقع تحت مغسل للسيارات.

وفي تصريحه لصحيفة "الوطن" السورية، قال ريا إنه بعد التحري عن المسلخ بدلالة دخول الكلاب الشاردة إليه تبين وجود مسلخ للفروج تم التمويه على وجوده كونه غير مرخص ولا تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة.

وأضاف: لدى محاولة التعرف على صاحب المسلخ رفض القائمون على العمل إبراز هوياتهم الشخصية ومن خلال الكشف تبين أنه يقوم بالاحتفاظ بكميات كبيرة جدا من نتر الفروج.

كما اعترف العاملون فيه أنهم يوردون الفروج إلى كبرى الفنادق والمطاعم بدمشق حيث يتم فرم مخلفات الفروج من كبدة وقوانص وجلود الفروج مع كباب الدجاج ويخزن بعد ذلك في برادات مخصصة.

ويقع إلى جانب المحل مستودع كبير فيه برادات تم تخزين كميات كبيرة من كباب الدجاج ونتر الفروج أيضا.

وأكد ريا قيام الرقابة الصحية بختم المحلين، مبينا أن محافظ مدينة دمشق قرر إغلاقهما لمدة غير محدودة وأعطى أمرا بأن لا يتم فض الشمع الأحمر عنهما إلى بحضوره شخصيا.