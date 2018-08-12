ترامب يحقق أقل معدلات البطالة منذ 50 عاما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن معدلات البطالة في البلاد انخفضت إلى مستوى قياسي، مبينا أنها الأقل خلال 50 عاما.

واعتبر ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بسرعة.

وأضاف: "بيانات البطالة هي الأفضل منذ 50 عاما، وربما من أي وقت مضى، والعديد من الشركات تعود إلى الولايات المتحدة".

.@GovMikeHuckabee “Your paycheck is bigger, your pension is stronger.” @foxandfriends Unemployment numbers are better than they have been in 50 years, & perhaps ever. Our country is booming like never before — and it will get even better! Many companies moving back to the U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2018

وشارك ترامب منشوره مع قناة "فوكس" الأمريكية و"مايك هاكابي" الذي كان حاكما لولاية أركنسو.

© REUTERS / Leah Millis متغلبا على رعبه... سر الورقة التي ابتلعها ترامب عقب اجتماعه مع محاميه

وقال: "رواتبكم تنمو، وراتبكم التقاعدي تزداد قوة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال هاكابي، في لقاء مع قناة "فوكس"، إن الأمريكيين سيفقدون علاوات رواتبهم فيما إذا فاز الديمقراطيون في انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف أنه في حال فوز الجمهوريين في الانتخابات فإن الأمريكيين سيحافظون على رواتبهم وعلاواتها، وأن حدود الولايات المتحدة ستكون آمنة أكثر، وفق قوله.

يشار إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض إلى 3.8 بالمئة خلال مايو/أيّار الماضي، وهو المعدل الأقل منذ 2000.

وسجل معدل البطالة في يوليو/تموز الماضي 3.9 بالمئة، وبمعدل نمو بلغ 4.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي، مسجلا أفضل أداء له في السنوات الأربع الأخيرة.