تركيا تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة تراجع قيمة الليرة

أعلن وزير المالية التركي براءت ألبيرق، أن بلاده أعدت خطة عمل وستتخذ إجراءات لتهدئة مخاوف الأسواق المالية، وذلك بعد هبوط الليرة، الأسبوع الماضي.

قالت وكالة "رويترز" اليوم الأحد 12 أغسطس / آب، إن ألبيرق، أوضح في مقابلة مع صحيفة حريت التركية، أن الخطة أعدت للبنوك وقطاع الاقتصاد الحقيقي بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد الأكثر تضررا من تقلبات أسعار الصرف.

© REUTERS / Umit Bektas أردوغان: ضعف الليرة لا يعكس حالة اقتصاد تركيا

وتابع: "اعتبارا من صباح غدا الاثنين، ستتخذ مؤسساتنا الخطوات الضرورية، مشيرا إلى أنها ستصدر إعلانات للسوق، مضيفا: "خطتنا وإجراءاتنا كلها جاهزة".

ولم يكشف وزير المالية التركي عن تفاصيل بخصوص الخطوات المقرر اتخاذها.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديدة يوم الجمعة، حيث نزلت بنحو 18 بالمئة في أكبر خسارة يومية لها منذ 2001.

وخسرت الليرة نحو 40 في المئة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.