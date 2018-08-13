أوبك تتوقع زيادة في الطلب على النفط عام 2019

ذكر تقرير منظمة أوبك لشهر آب/أغسطس، اليوم الاثنين، أن المنظمة خفضت توقعاتها حول الزيادة في الطلب العالمي على النفط لعام 2019 بمقدار 20 ألف برميل يوميا - حتى 1.43 مليون برميل يوميا، في حين تتوقع زيادة في العرض من دول خارج أوبك بمقدار 2.13 مليون برميل يوميا.

موسكو — سبوتنيك. وبهذا، فإن متوسط الطلب السنوي على النفط في عام 2019، وفقا لتوقعات أوبك، سيبلغ 100.26 مليون برميل يوميا، حيث ذكر التقرير أنه "وفقا للتوقعات، فإن إمدادات النفط من البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك في عام 2019 ستصل إلى ما معدله 61.75 مليون برميل في اليوم". وبالتالي، فإن توقعات النمو في المعروض من النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في عام 2019 يرجع إلى تراجع بتوقعات العرض في الولايات المتحدة وأستراليا. بالإضافة إلى ذلك، خفضت منظمة أوبك توقعات الزيادة في الطلب على النفط عام 2018 بحوالي 20 ألف برميل يومياً مقارنة بالتوقعات السابقة — لتصل حتى 1.64 مليون برميل يومياً.

© REUTERS / Sergei Karpukhin انخفاض أسعار النفط بعد زيادة إنتاج أوبك

ووفقاً للمنظمة، فإن هذا الانخفاض يرجع في الأساس إلى بيانات أضعف من المتوقع بشأن الطلب على النفط من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط في الربع الثاني من عام 2018. وبهذا الشكل، فإن الطلب على النفط في العالم في عام 2018 سيكون عند مستوى 98.83 مليون برميل يومياً، في حين أن المعروض من دول خارج أوبك سيبلغ 59.62 مليون برميل يومياً.

وكانت الدول الأعضاء في "أوبك"، قد توصلت خلال اجتماع في فيينا في حزيران/يونيو الماضي، إلى توافق حول زيادة الاستخراج بنحو مليون برميل يومياً، بدءاً من تموز/يوليو، إضافة إلى الحفاظ على اتفاق خفض الاستخراج حتى كانون الأول/ديسمبر.

وكانت دول أوبك وعدة دول من خارجها، قد اتفقت في أواخر عام 2016 في فيينا، على تخفيض حجم استخراجها للنفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، بينما وافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 300 ألف برميل يومياً. وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 الماضي، تم تمديد الاتفاق ليشمل عام 2018 كاملاً.