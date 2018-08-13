محلل اقتصادي يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب تراجع قيمة الليرة التركية

قال المحلل الاقتصادي، مازن أرشيد، إن تراجع قيمة الليرة التركية يعود للعديد من الأسباب، التي بدأت منذ الانقلاب العسكرى الفاشل، مرورا بالحملات الأمنية والاضطرابات التي تشهدها البلاد كل فترة، ما أدى لتراجع الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك"، أن العقوبات الأمريكية جاءت بمثابة المسمار الأخير فى نعش الاقتصاد التركي، وأن الحكومة التركية لم تقم برد فعل سريع لتهدئة المستثمرين.

© REUTERS / Umit Bektas أردوغان: ضعف الليرة لا يعكس حالة اقتصاد تركيا

وأشار أرشيد، إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي التركى بضخ المزيد من السيولة، أدت لتحسن بسيط فى قيمة الليرة، إلا أن ذلك غير كاف لمواجهة ارتفاع التضخم ،لافتا إلى أن أي دولة تواجه هذا التدهور في العملة، من المفترض أن تقوم برفع أسعار الفائدة، وهو الأمر الذى يرفضه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خوفا من حدوث خمول في الاقتصاد.

.وهبطت الليرة التركية، أمس الأحد، إلى مستوى قياسي جديد عند 7.24 ليرة للدولار في التعاملات المبكرة في آسيا والمحيط الهادي

وفقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام.

وهوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار، بعد أن قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.66 مليار دولار.