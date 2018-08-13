افتتاح أول جناح تجاري فلسطيني دائم في ضواحي موسكو

أوضح رئيس مجلس الإدارة في مركز التجارة الفلسطيني، عرفات عصفور، اليوم الإثنين، أن افتتاح الجناح التجاري الفلسطيني الدائم في ضواحي موسكو في المركز التجاري "فود سيتي" سيكون نافذة للمستهلك الروسي للتعرف على المنتجات الفلسطينية داخل روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال عصفور في حوار مع وكالة "سبوتنيك" بمناسبة افتتاح جناح تجاري فلسطيني في ضواحي موسكو: "ما نأمل به اليوم بعد افتتاح هذا المقر الدائم لفلسطين، والذي سيضم سبع شركات فلسطينية وخصوصا في مجال الصناعات الغذائية وبعض منتجات التجميل، أن يكون نافذة أقرب للمستهلك الروسي للتعرف على المنتجات الفلسطينية داخل روسيا. وكما ترون، عدد الحضور هنا كبير جدا ما يساعد المستهلك الروسي والشركات الفلسطينية على أن تتعرف على بعضهما البعض".

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ومن الجدير بالذكر أنه تم اليوم، افتتاح جناح تجاري فلسطيني دائم في مركز "فود سيتي" الواقع في ضواحي موسكو وذلك بتعاون ومساهمة من قبل مركز التجارة الفلسطيني والسفارة الفلسطينية لدى روسيا وغرفة التجارة الروسية ومركز مشروع تطوير السوق الفلسطيني.

وردا عن سؤال حول كيفية اختيار هذه الشركات، قال عصفور بأن اختيارها تم "بناء على بعض الإجراءات، التي تمت، وفي مقدمتها أن هذه الشركات قادرة على تصدير المنتجات المنافسة من حيث النوعية ومن ناحية السعر."

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وأضاف عصفور بأن "زيت الزيتون هو من المنتجات التقليدية الفلسطينية، لكن هناك اليوم منتجات إضافية، مثل منتجات التمور، التمر اليوم في فلسطين يتم إنتاجه بحوالي 12 ألف طن سنويا، نتوقع أنه في عام 2021 أو 2022 سيتم إنتاج بحدود 20 ألف طن. هذا الرقم جيد بالنسبة لاقتصاد فلسطين. وإحدى الشركات المشاركة في الجناح الفلسطيني تعمل في إنتاج التمر".

وشدد عصفور في الختام على أنه: "يأمل بأن يزداد حجم التبادل التجاري بين روسيا وفلسطين ونأمل بأن يكون ذلك نافذة ومدخل لتوقيع اتفاق اتحاد جمركي بين فلسطين وروسيا، إن شاء الله".