"المركزي الروسي" يكشف حجم تعاملات روسيا بـالدولار مع الاتحاد الأوروبي

أكد المصرف المركزي الروسي أن تعاملات روسيا مع الاتحاد الأوروبي بالدولار أقل من إجمالي حجم التعاملات بهذه العملة مع الشركاء التجاريين بشكل عام.

© Sputnik . Maxim Bogodvid المركزي الروسي يشتري نحو 251 مليون دولار لصالح وزارة المالية

موسكو — سبوتنيك . وأوضح المركزي الروسي لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "على سبيل المثال، في هيكل المدفوعات بالعملة الأجنبية لتوريد السلع وتوفير الخدمات لعقود التجارة الخارجية، بلغت إيرادات روسيا بالدولار لعام 2017 68.2 بالمئة، وفي اليورو 15.6 بالمئة، وفي الروبل 14.3 بالمئة، وفي الوقت نفسه، بلغت إيرادات عمليات المدفوعات مع دول الاتحاد الأوروبي بالدولار 51.8 بالمئة، وباليورو — 34 بالمئة، وفي الروبل — 10.4 بالمئة".

ومن بين الدول التي شملتها إحصائيات المركزي الروسي، الصين، التي تمثل أكبر حصة من المدفوعات بالدولار (79.2 بالمئة من الإيرادات المتأتية منها) وبالنسبة للروبل تمثل بيلاروس (79 بالمئة).

أما بالنسبة لإحصائيات التحويلات الروسية إلى الشركاء التجاريين، في العام الماضي، فقد تم تحويل 36.3 بالمئة بالدولار، و 30.1 بالمئة باليورو، و 30.7 بالمئة بالروبل، ووفقا للمصرف المركزي، مع ذلك، تلقت دول الاتحاد الأوروبي 22 بالمئة من المدفوعات بالدولار، و 47.7 بالمئة باليورو و 29 بالمئة في الروبل.