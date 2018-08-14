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    الوضع على الحدود العراقية الإيرانية - مدينة سرپل ذهاب، محافظة كرمانشاه، إيران 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    توقيع اتفاقات تعاون بين العراق وإيران

    © AP Photo / Felipe Dana
    اقتصاد
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    وقع العراق وإيران، اليوم الثلاثاء، على اتفاق تعاون حدودي مشترك، يعزز من العمل المشترك لضبط الحدود البرية والبحرية التي تتجاوز 1600 كيلومتر.

    رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
    © REUTERS / Alaa Al-Marjani
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    القاهرة — سبوتنيك. وقالت الوكالة الإيرانية الرسمية (إرنا)، "تم اليوم التوقيع على اتفاق تعاون حدودي بين إيران والعراق بحضور قائد قوات حرس الحدود (الإيراني)، العميد قاسم رضائي، وقائد قوات حرس الحدود العراقي الفريق حامد عبد الله إبراهيم الحسيني في مركز قيادة حرس الحدود بطهران".

    وعلي هامش الملتقي السادس الحدودي المشترك المنعقد بين البلدين، قال رضائي إنّ "البلدين تفصلهما حدودا برية ومائية بطول 1609 كيلومترات، وهذا ما يزيد من ضرورة التعاون بينهما في المجال الحدودي".

    وأكد قائد قوات حرس الحدود الإيراني على "ضرورة مواصلة إقامة هذه الملتقيات لتعزيز الأمن الحدودي والقيام بدوريات ثنائية متزامنة على الحدود وتبادل المعلومات والخبرات وإقامة مناورات عسكرية مشتركة".

    كانت الحكومتان العراقية والإيرانية أعلنتا، في الرابع من آب/أغسطس الحالي، عن تسيير رحلات جوية بين محافظتي البصرة وبصرة، بهدف زيادة التبادل السياحي بين البلدين.

    وبحسب وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية، "تم التوقيع على الاتفاق النهائي لتسيير رحلات طيران من مشهد إلى البصرة خلال اللقاء الذي جمع وفدا عراقيا مع المسؤولين المعنيين بالمجال السياحي في محافظة خراسان".

    وأضافت الوكالة، أن "المدير العام لمنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في خراسان أبو الفضل مكرمي فر أعلن خلال لقائه محافظ واسط محمود ملا طلال، عن تسيير هذه الرحلات في غضون الأسبوعين الآتيين بهدف زيادة التبادل السياحي بين البلدين".

    وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، رفضه فرض عقوبات ضد إيران مطلع الشهر الجاري، مؤكدا أنها خطأ جوهري واستراتيجي، مضيفا أن بغداد سوف تلتزم بها حماية للشعب العراقي.

    وكانت واشنطن فرضت عقوبات ضد إيران تشمل عدة مجالات من بينها التحويلات البنكية بالعملة الأمريكية، ومجال المعادن والألمنيوم، والصلب، وغيرها، بينما تطال مجالات الطاقة والنفط في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

    وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران في أيار/مايو الماضي، وأعلنت استئناف فرض عقوبات اقتصادية صارمة ضد طهران، فيما تعاني العملة الإيرانية تدهورا كبيرا في سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية".

     

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, العراق
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