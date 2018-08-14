"غازبروم" تترقب صدور ترخيص من الدانمارك لبناء "التيار الشمالي - 2"

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها تتوقع الحصول على تصريح لبناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي - 2" في مياه الدانمارك بالربع الثالث من هذا العام.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في تقرير للشركة اليوم الثلاثاء: "تم الحصول على تصاريح لبناء خط أنابيب الغاز" التيار الشمالي — 2" من ألمانيا وفنلندا والسويد، كما تم استلام أحد تصاريح البناء في روسيا، ومن المتوقع أن يتم إصدار التصاريح الوطنية للبناء على طول خط الأنابيب في السلطات المعنية في الدانمارك وروسيا بالربع الثالث من عام 2018".

وأعلنت شركة "نورد ستريم 2 إي جي"، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حصولها على جميع التراخيص اللازمة لبناء القسم الروسي لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي — 2".

وكانت الشركة، تقدمت يوم الجمعة الماضي، بطلب للحصول على الرخصة الخاصة ببناء مسار بديل لمشروع "التيار الشمالي — 2" في الدنمارك، مشيرة إلى أن طول المسار لخط أنابيب الغاز لمشروع "التيار الشمالي — 2" في مياه الدانمارك 139 كيلومترا، في حين يبلغ طول مسار الخط البديل 175 كيلومتراً وهو سيمر فقط عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة للدانمارك شمال غرب جزيرة "بورنهولم".

مع ذلك ما زالت الشركة تنتظر للحصول على ترخيص حكومة الدانمارك لبناء المشروع وفقا للطلب الخاص بالمسار الأساسي، الذي قدمته في أبريل / نيسان 2017، هو 139 كيلومترا.

وفي نفس الوقت، صرح متحدث باسم شركة "نورد ستريم — 2" في الدانمارك، لوكالة "سبوتنيك"، أن النظر في طلب الشركة لطريق بديل لبناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي — 2" في مياه الدانمارك قد يستغرق من ثمانية إلى اثني عشر شهرا.

ويتضمن مشروع نورد ستريم —2 بناء خطين لخطوط أنابيب الغاز بقدرة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

ومن المخطط بناء خط الأنابيب الجديد بجوار "التيار الشمالي" وقد وافقت الحكومة السويدية في وقت سابق، على طلب شركة "نورد ستريم 2 إي جي" بناء "التيار الشمالي-2" في المنطقة الاقتصادية للبلاد في بحر البلطيق.

ومن المخطط بناء "التيار الشمالي-2" عبر المناطق الاقتصادية الإقليمية أو الاقتصادية الحصرية في العديد من البلدان على طول شواطئ بحر البلطيق، ومن بينها روسيا وفنلندا والسويد والدانمارك وألمانيا، ومن بين البلدان المدرجة في القائمة، تنتظر "نورد ستريم 2 إيه جي"، مشغل خط أنابيب غاز "التيار الشمالي-2"، الحصول على تصاريح البناء فقط من الدانمارك وروسيا.