سوريا... استراتيجية جديدة لتزويد البلاد بموارد الطاقة حتى عام 2033

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، أن وزارة النفط والموارد المعدنية السورية ابتكرت استراتيجية لتزويد البلاد بموارد الطاقة حتى عام 2033.

© REUTERS . ALAA AL-FAQIR سوريا تكشف الهدف الحقيقي وراء قصف آبار النفط

موسكو — سبوتنيك . وأشار الوزير خلال جلسة مركز التنسيق المعني بعودة اللاجئين إلى سوريا، إلى أنه يتم اتخاذ تدابير كثيرة من أجل استعادة قطاع الصناعة بأسرع وقت. وسيسمح ذلك بتلبية احتياجات السكان للسلع الاستهلاكية وإحداث فرص عمل جديدة.

وذكرت وزارة الطاقة الروسية، في نهاية يناير/ كانون الثاني، أن روسيا وسوريا قد وقعتا خارطة طريق للتعاون في قطاعي الطاقة والطاقة الكهربائية لعام 2018 وما بعده، والتي تتوخى ترميم وتحديث وبناء منشآت جديدة للطاقة في سوريا.

وتحدث وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في شهر فبراير/ شباط الماضي، أن شركات النفط والغاز الروسية تدرس إمكانية إجراء أعمال التنقيب الجيولوجي واستعادة الحقول القائمة، وفي نيسان/ أبريل الماضي أكد نوفاك على أن الشركات الروسية قد بدأت العمل في سوريا، دون ذكر اسم الشركات ونوع أنشطتها.