سوريا... استراتيجية جديدة لتزويد البلاد بموارد الطاقة حتى عام 2033

وذكرت وزارة الطاقة الروسية، في نهاية يناير/ كانون الثاني، أن روسيا وسوريا قد وقعتا خارطة طريق للتعاون في قطاعي الطاقة والطاقة الكهربائية لعام 2018 وما بعده، والتي تتوخى ترميم وتحديث وبناء منشآت جديدة للطاقة في سوريا.
وتحدث وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في شهر فبراير/ شباط الماضي، أن شركات النفط والغاز الروسية تدرس إمكانية إجراء أعمال التنقيب الجيولوجي واستعادة الحقول القائمة، وفي نيسان/ أبريل الماضي أكد نوفاك على أن الشركات الروسية قد بدأت العمل في سوريا، دون ذكر اسم الشركات ونوع أنشطتها.
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