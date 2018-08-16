تسجيل
10:48 16 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    البورصة الأمريكية

    بعد روسيا...تركيا تغادر قائمة أكبر المستثمرين في السندات الأمريكية

    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 10

    أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن تركيا غادرت، بعد روسيا، قائمة أكبر حاملي سندات الخزينة الأمريكية، بالتزامن مع الأزمة، التي تواجهها عملتها "الليرة"، وتراجع قيمتها أمام الدولار بنسبة كبيرة.

    موسكو — سبوتنيك. ويشير تقرير وزارة الخزانة الأمريكية لشهر يونيو/ حزيران، إلى انخفاض استثمارات تركيا في الدين العام الأمريكي إلى 28.8 مليار دولار، في حين بلغ هذا الرقم في شهر مايو / أيار 32.6 مليار دولار.

    سياح يصطفون امام متجر للعلامات الثمينة في تركيا بعد انخفاض قيمة الليرة التركية
    © REUTERS / MURAD SEZER
    مصرفيون يكشفون خطوة للبنك المركزي التركي لمواجهة أزمة الليرة
    وتخفض تركيا باستمرار استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، التي بلغت 61.2 مليار دولار، أي أكثر بمرتين من المستوى الحالي.

    ونتيجة نسبة الانخفاض في يونيو، انسحبت تركيا من قائمة الجهات الأكبر المالكة للدين العام الأمريكي، والآن تحتل الفلبين آخر مركز في هذه القائمة، التي تقدر استثماراتها بـ31.6 مليار دولار.

    وغادرت روسيا القائمة في مايو/ أيار، عندما خفضت بشكل حاد استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية من 48.7 مليار إلى 14.9 مليار، وبقى حجم الاستثمارات في يونيو كما كان عليه في مايو الماضي.

    وتحافظ الصين على صدارة القائمة حيث بلغت استثماراتها في نهاية يونيو 1.179 ترليون دولار ما يقل بنسبة 0.4 في المئة عن نهاية شهر مايو الماضي.

    وتأتي اليابان في المركز الثاني، حيث انخفض حجم استثماراتها في الدين العام الأمريكي بنسبة 1.75 بالمئة مقارنة مع مايو الماضي، وتقدر حاليا بقيمة 1.03 ترليون دولار.

    وتليها البرازيل في المركز الثالث حيث بلغت استثماراتها 300.1 مليار دولار، بزيادة بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة مع مايو 2018.

    انظر أيضا:

    روسيا تزيد استثماراتها في السندات الأمريكية
    السعودية تزيد من حصتها في السندات الأمريكية لتصبح الأولى عربيا
    استثمارات دول الخليج في السندات الأمريكية ترتفع إلى 257 مليار دولار
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اقتصادية, أخبار تركيا, الحكومة الأمريكية, أمريكا, تركيا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة تطعم كلبًا على الواجهة البحرية في كوبنهاغن، الدنمارك
    أفضل 10 مدن "لحياة مريحة" في العالم
    دبحنا تعاون الجيش السوري والروسي ضدنا
    دبحنا تعاون الجيش السوري والروسي ضدنا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك