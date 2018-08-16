رئيس الأركان الأوكراني: نحتاج 4 مليارات دولار لتطوير الجيش

كييف — سبوتنيك. وقال موجينكو في حوار مع "بي بي سي" أوكرانيا اليوم الخميس 16 أغسطس/ آب: "وفقا لحساباتنا فإن المبلغ المطلوب نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وهو الحد الأدنى من احتياجات الجيش، لكن ما زلنا عند مؤشر 2.9 مليار دولار، ومن الواضح أن هذا لا يكفي للحفاظ على جاهزية القوات المسلحة الأوكرانية".

ومن المتوقع يتناقص عدد العسكريين بسبب المشاكل المادية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة بالنسبة للجاهزية القتالية للقوات الأوكرانية.وكان مجلس الوزراء الأوكراني قد خصص نسبة 5 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي بالميزانية الأوكرانية لنفقات الدفاع في عام 2018.جدير بالذكر أن الموقع المعلوماتي العسكري "يوكرينيان ميليتاري بيجز" نشر خطاب وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك لرئيس الوزراء فلاديمير غرويسمان، ذكر فيه أن نحو 20 ألف من العسكريين في الجيش الأوكراني ينوون الاستقالة قبل نهاية عام 2018، ثلثهم بسبب المرتبات الضئيلة.

كما ذكر بولتوراك أن وزارة الدفاع تنوي زيادة الحد الأدنى للمرتبات للجنود من 280 دولار إلى 336 دولار، وللضباط من 411 دولار إلى 570 دولارا.

ولذلك يجب أن تتسلم وزارة الدفاع في عام 2018 مبلغا يقدر بـ168 مليون دولار إضافية من الدولة.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل / نيسان من عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/ شباط من نفس العام.