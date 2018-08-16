حقول النفط الجديدة ترفع إنتاج "غازبروم" الروسية

أعلنت شركة "غازبروم نفط" أن إنتاج الشركة في النصف الأول من عام 2018 من الهيدروكربونات ارتفع، مع الأخذ بعين الاعتبار حصة الشركة في المشاريع المشتركة بنسبة 2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 44.92 مليون طن من المكافئ النفطي.

© Sputnik . Alexander Galperin "غازبروم نفط" تبحث مع الهند إمكانية توريد النفط من الشرق الأوسط

موسكو — سبوتنيك . وجاء تقرير الشركة اليوم الخميس 20 أغسطس / آب، أن النمو كان نتيجة زيادة الإنتاج في الحقول الجديدة وهما "نوفوبورتوفسكوي، وفوستوتشنو- ميسوياخسكوي" فضلا عن تغيير في حصة "غازبروم نفط" في "أركتيكاغاز" من 46.6 في المئة إلى 50 بالمئة في مارس / آذار 2018".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس شركة "غازبروم نفط" ألكسندر ديوكوف، أعلن في وقت سابق، أن الشركة تعتزم الوصول بإنتاج النفط والغاز إلى 100 مليون طن من المكافئ النفطي سنويا، بحلول عام 2020، حتى إذا تم تمديد صفقة "أوبك+".

يذكر أن "غازبروم نفط" هي شركة نفطية متكاملة رأسيا وتتمثل أنشطتها الرئيسية في استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، وتكرير النفط، وإنتاج وتسويق المنتجات البترولية.