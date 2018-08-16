ما حقيقة تأثير تراجع الليرة التركية على بنوك السعودية

نفى المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن تكون بنوك المملكة قد تأثرت بهبوط الليرة التركية، التي فقدت نسبة كبيرة من قيمتها أمام الدولار، في الآونة الأخيرة.

وقال حافظ: "انخفاض الليرة التركية لن يؤثر بصورة جوهرية على البنوك السعودية"، بحسب ما ذكرته قناة الإخبارية السعودية، اليوم الخميس 16 أغسطس/ آب.

© AFP 2018 / OZAN KOSE تركيا تفشل في وقف تراجع الليرة

وذكر البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، في وقت سابق اليوم، إن انخفاض قيمة الليرة التركية، كان له آثارا محدودة على ممتلكاته، بحسب وكالة "رويترز".

وخسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار، هذا العام بسبب المخاوف، التي تسببت فيها دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.

وكان البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة لدعم الليرة في تحرك طارئ في مايو/ أيار، لكنه لم يشدد السياسة النقدية في اجتماعه الأخير.

وجدد أردوغان دعوته للأتراك لبيع الدولار وشراء اليورو من أجل دعم العملة التركية، بينما طلب من أرباب الأعمال عدم تخزين الدولارات، مضيفا: "أتوجه إلى أرباب صناعاتنا على وجه التحديد بألا تهرعوا إلى البنوك لشراء الدولارات".