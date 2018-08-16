ما حقيقة تأثير تراجع الليرة التركية على بنوك السعودية

وقال حافظ: "انخفاض الليرة التركية لن يؤثر بصورة جوهرية على البنوك السعودية"، بحسب ما ذكرته قناة الإخبارية السعودية، اليوم الخميس 16 أغسطس/ آب.
وخسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار، هذا العام بسبب المخاوف، التي تسببت فيها دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.
وكان البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة لدعم الليرة في تحرك طارئ في مايو/ أيار، لكنه لم يشدد السياسة النقدية في اجتماعه الأخير.
المتحدث باسم #البنوك_السعودية طلعت حافظ: لا يوجد تأثير جوهري لانخفاض #الليرة_التركية على نتائج وجودة أصول #البنوك_السعودية. #الإخبارية pic.twitter.com/yoDJ7BN8hd— الإخبارية — اقتصاد (@ekhbariya_eco) August 16, 2018
وجدد أردوغان دعوته للأتراك لبيع الدولار وشراء اليورو من أجل دعم العملة التركية، بينما طلب من أرباب الأعمال عدم تخزين الدولارات، مضيفا: "أتوجه إلى أرباب صناعاتنا على وجه التحديد بألا تهرعوا إلى البنوك لشراء الدولارات".
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