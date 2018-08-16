زيادة العجز التجاري المغربي إلى 12.4 مليار دولار

أعلن مكتب الصرف المغربي، اليوم الخميس، أن العجز التجاري للمغرب زاد ثمانية في المئة إلى 118.3 مليار درهم (12.4 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، فإن الواردات نمت 9.8 بالمئة إلى 278.3 مليار درهم بين يناير/ كانون الثاني، ويوليو/ تموز، بينما زادت الصادرات بنسبة أقل بلغت 11.2 بالمئة لتصل إلى 160 مليار درهم.

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وزادت واردات المعدات 12.1 بالمئة إلى 68.7 مليار درهم، وارتفعت واردات السلع تامة الصنع 7.2 بالمئة إلى 62.3 مليار درهم، وغير تامة الصنع 4.4 بالمئة إلى 58.8 مليار.

ومن جهة أخرى صعدت واردات الطاقة صعودا نسبته 16.8 بالمئة إلى 45.6 مليار درهم، ونمت واردات الأغذية 7.5 بالمئة إلى 28.6 مليار درهم، فيما واصل قطاع السيارات قيادة صادرات المغرب بزيادة 16.9 بالمئة إلى 38.5 مليار درهم ثم الزراعة والأغذية النباتية بزيادة خمسة بالمئة إلى 34.5 مليار.