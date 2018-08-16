زيادة العجز التجاري المغربي إلى 12.4 مليار دولار

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، فإن الواردات نمت 9.8 بالمئة إلى 278.3 مليار درهم بين يناير/ كانون الثاني، ويوليو/ تموز، بينما زادت الصادرات بنسبة أقل بلغت 11.2 بالمئة لتصل إلى 160 مليار درهم.
ومن جهة أخرى صعدت واردات الطاقة صعودا نسبته 16.8 بالمئة إلى 45.6 مليار درهم، ونمت واردات الأغذية 7.5 بالمئة إلى 28.6 مليار درهم، فيما واصل قطاع السيارات قيادة صادرات المغرب بزيادة 16.9 بالمئة إلى 38.5 مليار درهم ثم الزراعة والأغذية النباتية بزيادة خمسة بالمئة إلى 34.5 مليار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)