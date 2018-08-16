الذهب يتعافى وسط محادثات تجارية مزمعة بين الولايات المتحدة والصين

ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها، في 19 شهرا، اليوم الخميس، مع هبوط الدولار، بفعل أنباء بأن الصين والولايات المتحدة ستجريان محادثات تجارية هذا الشهر، لكن المعنويات لا تزال سلبية.

وبحسب وكالة "رويترز"، زاد الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1177.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1739 بتوقيت جرينتش.

© Sputnik . Oleg Lastochkin بعد العقوبات الأمريكية... إيران ترفع إنتاج الذهب وتراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول، 0.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1184 دولارا للأوقية.

وفي أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، يتجه المستثمرون إلى ملاذات آمنة، مثل سندات الخزانة الأمريكية والدولار، الذي عندما يرتفع يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.7 في المئة إلى 14.67 دولار للأوقية، بعد أن سجلت، في وقت سابق، أدنى مستوى، منذ فبراير/ شباط 2016 عند 14.30 دولار.

وقفز البلاديوم 6 في المئة إلى 893.30 دولار للأوقية، بعد أن هوى، في وقت سابق، من الجلسة إلى 832 دولارا، وهو أدنى مستوى له في أكثر من 13 شهرا.

وارتفع البلاتين 2.6 في المئة إلى 782.98 دولار للأوقية، بعد أن لامس، في وقت سابق، أدنى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 عند 751.25 دولار.