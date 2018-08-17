صادرات الشعير الأوكراني للسعودية تقفز في يوليو

قالت "ايه.بي.كيه-إنفورم" المتخصصة في الاستشارات والتحليلات، اليوم الجمعة، إن صادرات أوكرانيا من الشعير إلى المملكة العربية السعودية قفزت 55% في يوليو/ تموز على أساس سنوي إلى 464 ألف طن بفضل تراجع إنتاج الشعير في دول أساسية منتجة.

وذكرت الشركة، في بيان لها، "هذا النمو مرتبط بانخفاض إنتاج الشعير هذا العام في دول أساسية مصدرة هي أستراليا وكندا وروسيا"، وفقا لرويترز.

© Sputnik . Georgij Petrusov السعودية تسعى لشراء 715 ألف طن من القمح

وقالت شركة الاستشارات إن الفائض الأوكراني من الشعير القابل للتصدير ما زال من الناحية العملية عند مستوى الموسم السابق البالغ 4.1 مليون طن.

وحصدت أوكرانيا 7.1 مليون طن من الشعير من 95% من المساحة المزروعة حتى 13 أغسطس/ آب.

وقالت "ايه.بي.كيه-إنفورم" أيضا إن خلافا دبلوماسيا بين السعودية وكندا أثر على العلاقات التجارية بينهما قد يسمح لأوكرانيا بزيادة الشحنات المتجهة إلى السعودية.

وصدرت أوكرانيا 4.28 مليون طن من الشعير في موسم يوليو/ تموز ويونيو/ حزيران 2017-2018، وشملت الكمية 1.9 مليون طن للسعودية.