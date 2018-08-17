صادرات الشعير الأوكراني للسعودية تقفز في يوليو

وذكرت الشركة، في بيان لها، "هذا النمو مرتبط بانخفاض إنتاج الشعير هذا العام في دول أساسية مصدرة هي أستراليا وكندا وروسيا"، وفقا لرويترز.
وقالت شركة الاستشارات إن الفائض الأوكراني من الشعير القابل للتصدير ما زال من الناحية العملية عند مستوى الموسم السابق البالغ 4.1 مليون طن.
وحصدت أوكرانيا 7.1 مليون طن من الشعير من 95% من المساحة المزروعة حتى 13 أغسطس/ آب.
وقالت "ايه.بي.كيه-إنفورم" أيضا إن خلافا دبلوماسيا بين السعودية وكندا أثر على العلاقات التجارية بينهما قد يسمح لأوكرانيا بزيادة الشحنات المتجهة إلى السعودية.
وصدرت أوكرانيا 4.28 مليون طن من الشعير في موسم يوليو/ تموز ويونيو/ حزيران 2017-2018، وشملت الكمية 1.9 مليون طن للسعودية.
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