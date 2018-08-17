وكالة فيتش: الاقتصاد الروسي تعامل بشكل جيد مع العقوبات الأمريكية الجديدة

أعلنت وكالة التصنيف الدولية "فيتش"، في بيان، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الروسي تعامل بشكل جيد مع الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية التي أعلن عنها في نيسان/أبريل.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان، أن الاقتصاد الروسي تعامل بشكل جيد مع الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية التي أعلن عنها في نيسان/أبريل، على الرغم من التقلبات المبدئية.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich روسيا: قرار "فيتش" اعتراف باستقرار الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية

وأعلنت وكالة التصنيف الدولية "فيتش"، في بيان، أنها أبقت على تصنيف روسيا على مستوى "بي بي بي-" مع نظرة مستقبلية إيجابية لنتائج المراجعة.

وأشارت الوكالة، إلى ميزانية قوية، وتمويل خارجي موثوق وسياسة اقتصادية كلية سليمة في روسيا.

وأعرب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير المالية الروسي أنطون سيلانوف، أن وزارة المالية الروسية ترحب بقرار وكالة "فيتش"، بشأن التصنيف السيادي للبلاد وتعتبره اعترافا باستقرار الاقتصاد الروسي وتقييم عالي لنوعية التنظيم الاقتصادي الكلي في روسيا.

هذا وكانت السلطات الأمريكية، قد أعلنت في بداية نيسان/أبريل الفائت، فرض عقوبات جديدة على روسيا. وتم إدراج أسماء بعض كبار رجال الأعمال الروس والشركات المرؤوسة لهم في قائمة الشخصيات والشركات التي تم فرض العقوبات ضدها. وعلى وجه الخصوص، أوليغ ديريباسكا وشركات "إي.إن غروب" و"غاز غروب" و"بازوفي إيليمينت" و"روسال" المرؤوسة له وكذلك فيكتور فيكسيلبيرغ وشركة "رينوفا" الخاصة به، بالإضافة إلى سليمان كريموف وكيريل شمالوف ورئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، ورئيس مصرف التجارة الخارجية"، أليكسي كوستين.