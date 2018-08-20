صندوق الإنقاذ بمنطقة اليورو: اليونان تخرج من آخر برامج الإنقاذ بنجاح

أعلن صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو في ساعة متأخرة الليلة أن اليونان خرجت بنجاح من آخر برامجها للإنقاذ والذي استمر ثلاث سنوات وتم الاتفاق عليه في أغسطس/آب 2015 لمساعدتها على مواجهة تبعات أزمة ديون.

وقال ماريو سيتينو رئيس مجلس محافظي برنامج "آلية الاستقرار الأوروبية" في بيان "اليوم يمكننا أن نختتم بأمان برنامج آلية الاستقرار الأوروبية دون مزيد من برامج الإنقاذ للمتابعة لأنه، لأول مرة منذ بداية 2010، يمكن لليونان أن تقف على قدميها".

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane ألمانيا تتوصل لاتفاق مع اليونان حول اللاجئين

وقال "لقد تسنى ذلك بفضل الجهد غير العادي للشعب اليوناني والتعاون الطيب مع الحكومة اليونانية الحالية ودعم الشركاء الأوروبيين من خلال القروض وتخفيف الديون"، بحسب رويترز.

وقدم برنامج "آلية الاستقرار الأوروبية" 61.9 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم تصحيح مسار الاقتصاد الكلي وإعادة رسملة البنوك.

وقال البرنامج إنه لم تعد هناك حاجة لدفعة أخرى قيمتها 24.1 مليار دولار كانت متاحة لليونان بموجب البرنامج.