المستثمرون يترقبون محادثات تجارية أمريكية صينية

انخفض المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين، مع هبوط أسهم الشركات القيادية، متتبعة انخفاضات سجلتها نظيرتها الأمريكية يوم الجمعة، فيما كانت التداولات هزيلة في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تطورات محادثات تجارية متوقعة بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.3 في المئة ليغلق عند 22199 نقطة. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 في المئة إلى 1692.15 نقطة، مع تداول 983 مليون سهم فقط وهو أدنى مستوى منذ أوائل أبريل/ نيسان. وفقا لـ "رويترز".

© Sputnik . Pavel Lisitsin الذهب يتعافى وسط محادثات تجارية مزمعة بين الولايات المتحدة والصين

وبلغت قيمة التداولات في السوق الرئيسية 1.677 تريليون ين وهو أيضا أدنى مستوى منذ مطلع أبريل/ نيسان.

وبعد أن أدى انخفاض الليرة التركية لزيادة الطلب على الين الذي يعد من أصول الملاذ الآمن، تعافى الإقبال على المخاطر في السوق اليابانية الأسبوع الماضي بفضل نبأ عن أن الصين والولايات المتحدة ستعقدان محادثات تجارية على مستوى منخفض مما يعزز آمالا بنزع فتيل توترات تجارية.

وقالت تقارير إن المحادثات ستُعقد بواشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، قبل سريان رسوم جمركية أمريكية جديدة على سلع صينية بقيمة 16 مليار دولار.

وانخفضت أسهم سومكو كورب ثلاثة في المئة، وتراجعت أسهم طوكيو إلكترون واحدا في المئة وأدفانتست كورب 1.1 في المئة بعد أن انخفض مؤشر فيلادلفيا لقطاع أشباه الموصلات الأمريكي 0.7 في المئة يوم الجمعة.

وتراجع سهم فاميلي مارت 11 في المئة بعد مكاسب 5.4 في المئة في الجلسة السابقة عقب أن رفعت شركة التجارة إيتوتشو كورب حصتها في الشركة المشغلة لمتاجر تجزئة إلى 51.1 في المئة من 41.5 في المئة.