شركة "ترانسنفط" الروسية بصدد تخفيض صادراتها عبر موانئها الأوروبية

أعلن مستشار رئيس شركة "ترانسنفط" الروسية، إيغور ديمين، اليوم الاثنين، أن الشركة ستخفض تصدير النفط من موانئها الواقعة في الجزء الأوروبي من روسيا في عام 2018 بمعدل 15 في المئة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 91.944 مليون طن.

موسكو — سبوتنيك. وقال ديمين لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر تصدير 26.95 مليون طن من النفط (بانخفاض قدره 12.1 في المئة مقارنة بالعام السابق)، عبر ميناء نوفوروسيسك في عام 2018. وعبر بريمورسك 38.7 مليون طن من النفط (انخفاض بنسبة 12 في المئة)، وعبر أوست- لوغو 26.3 مليون طن (بانخفاض وقدره 19.6 في المئة)".

© AFP 2018 / Karen Bleier إنتاج النفط في روسيا خلال يناير- يوليو لم يتغير والغاز ارتفع بنسبة 7%

هذا ومن المتوقع أن تنخفض الإمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى أوروبا بنسبة 2.9 في المئة لتصل إلى 48.028 مليون طن.

ومن جانب آخر كان ديمين قد أعلن في شهر أيار/ مايو، عن ارتفاع حجم صادرات النفط من روسيا إلى الصين خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/ أبريل عام 2018، بنسبة 47 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 12.4 مليون طن.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "ترانسنفط" الروسية هي الشركة المشغلة لشبكة أنابيب نقل النفط من روسيا إلى الخارج.

هذا وتملك الحكومة الروسية الحصة الرئيسية في "ترانسنفط" (78 في المئة من رأس المال المصرح به) و100 في المئة من أسهم التصويت، أما الأسهم المميزة (21.9 في المئة من رأس المال المصرح به) فهي لأصحاب القطاع الخاص.