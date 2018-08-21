إيران تستأنف إمداد العراق بالكهرباء

قالت إيران اليوم الثلاثاء إنها استأنفت تزويد العراق ودول أخرى مجاورة بالكهرباء منذ عشرة أيام، وستزيد الإمدادات.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن نائب وزير الطاقة الإيراني محمود رضا حقي فام قوله "نصدر الآن 200 إلى 250 ميغاوات من الكهرباء إلى العراق وأفغانستان وباكستان".

كانت طهران توقفت عن إمداد العراق بالكهرباء لعدم سداد فواتير وارتفاع الاستهلاك المحلي في الصيف.