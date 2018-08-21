الليرة التركية ترتفع قليلا بعد تعهد ترامب بعدم تقديم تنازلات

وفي مقابلة مع "رويترز" أمس الاثنين، قال ترامب إنه غير مهتم بأن يلحق موقفه الصارم أضرارا بـ الاقتصاد الأوروبي واقتصادات الأسواق الناشئة في نهاية المطاف.

© Sputnik . Sergei Guneyev ترامب: تركيا ترتكب خطأ فادحا

وبلغت العملة التركية 6.0700 ليرة للدولار، بحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش، لترتفع بالمقارنة مع مستوى إغلاق عند 6.0865 أمس الاثنين، حين دخلت الأسواق التركية في عطلة عيد الأضحى التي تستمر بقية الأسبوع.

ولم يعلق مسؤولو الحكومة التركية على تصريحات ترامب في حديثهم بعد صلاة عيد الأضحى.