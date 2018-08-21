واشنطن مهتمة بمشاركة موسكو في استخراج الغاز والنفط في ألاسكا

موسكو — سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية لوكالة "سبوتنيك": "أولا وقبل كل شيء، هي تلك الشركات، التي تشارك في مختلف مشاريعنا للنفط والغاز في الشرق الأقصى الروسي "ساخالين —1"، ومشروع مصفاة النفط في منطقة تيومين. تلك الشركات التي تعمل في روسيا، وترى في المستقبل فائدة بالتعاون مع روسيا، وبغض النظر عن القيود التي فرضها الجانب الأمريكي، لن تغادر سوقنا، على الأقل هذا ما يعلنونه".



© Sputnik . ALEXEI DRUZHININ بوتين: عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا يجب أن يكون اقتصاديا بمعنى الكلمة