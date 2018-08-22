النفط يسجل أعلى سعر في أسبوع بسبب إيران

ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في أسبوع، يوم الثلاثاء، قبيل تراجع متوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة ومدعوما بالعقوبات الأمريكية المنتظرة على إيران وإن كان النزاع التجاري بين واشنطن وبكين قد أبقى على حالة الحذر بين المتعاملين والمحللين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر/ تشرين الأول 42 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 72.63 دولار للبرميل. كان خام القياس العالمي سجل في وقت سابق 72.95 دولار للبرميل وهو أعلى سعر له منذ 14 أغسطس/ آب.

وزاد عقد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/ تشرين الأول، أنشط عقود الخام، 42 سنتا إلى 65.84 دولار للبرميل. وحل أجل عقد سبتمبر/ أيلول اليوم وأغلق مرتفعا 92 سنتا إلى 67.35 دولار.

© REUTERS / Ramzi Boudina إيران توجه رسالة لأعضاء "أوبك" بشأن صادرات النفط

وارتفعت أسعار النفط في الجلستين الأخيرتين إثر تراجعه لأسابيع بفعل توقعات انخفاض المعروض الإيراني. حيث تحاول الولايات المتحدة وقف صادرات النفط الإيرانية في مسعى لحمل طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد وكبح نفوذها في الشرق الأوسط.

لكن الأثر الكامل للعقوبات الإيرانية لم يتضح بعد.

وفي حين من المرجح أن تلتزم معظم شركات الطاقة الأوروبية بموقف واشنطن فقد أشارت الصين إلى أنها ستواصل شراء النفط الإيراني.

وقال "بي.إن.بي باريبا"، إنه يتوقع تراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول، وإيران عضو فيها، إلى 31.7 مليون برميل يوميا في 2019 من 32.1 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2018، بحسب "رويترز".

لكن صادرات النفط من جنوب العراق تتجه صوب تسجيل مستوى قياسي مرتفع جديد هذا الشهر حسبما ذكر مصدران بالقطاع مما يعزز المؤشرات على أن ثاني أكبر منتج في أوبك يمضي في تنفيذ اتفاق المنظمة على زيادة الإنتاج.

كانت واشنطن عرضت، الاثنين الماضي، 11 مليون برميل من الخام عالي الكبريت من احتياطيها البترولي الاستراتيجي للتسليم من أول أكتوبر/ تشرين الأول إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني. وقد يعوض ذلك نقص المعروض المتوقع من جراء العقوبات المفروضة على إيران".