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11:10 22 أغسطس/ أب 2018
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    وحدة ضخ النفط

    النفط يرتفع بدعم تراجع مخزونات أمريكا وعقوبات إيران

    © Sputnik . Iliya Pitalev
    اقتصاد
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    ارتفعت أسواق النفط، اليوم الأربعاء، بدعم من انخفاض مخزونات الخام بالولايات المتحدة وتراجع الدولار، كما وجدت الأسعار دعما في المخاوف من احتمال حدوث نقص في الإمدادات الإيرانية، اعتبارا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب العقوبات الأمريكية.

    وبحلول الساعة 6:53 بتوقيت غرينتش، بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 72.90 دولار للبرميل، بزيادة 27 سنتا أو 0.37 بالمئة عن الإغلاق السابق، وفقا لرويترز.

    تقلب أسواق النفط في أعقاب الإعصار هارفي
    © AFP 2018 / Pierre-Henry DESHAYES
    النفط يسجل أعلى سعر في أسبوع بسبب إيران
    وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 27 سنتا أو 0.41 بالمئة إلى 66.11 دولار للبرميل.

    وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس/آب الجاري، لتصل إلى 405.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 1.5 مليون برميل.

    ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

    وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، اليوم الأربعاء إلى 95.211 بعدما نزل 0.7 بالمئة أمس، متأثرا بتعليقات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السياسية النقدية.

    ويقلل تراجع الدولار من تكلفة النفط، المقوم بالعملة الأمريكية، على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

    ولا تزال المخاوف قائمة بشأن كميات النفط التي ستخرج من الأسواق العالمية بسبب تجدد العقوبات على إيران، رغم القلق من أن يضعف نمو الطلب في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار أسعار النفط, بترول, الدولار, اقتصاد, النفط, دونالد ترامب, أمريكا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
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