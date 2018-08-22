"وول ستريت" يصعد والأسهم الأوروبية في هبوط

فتحت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الأربعاء، وسط تحركات أكثر حذرا من وول ستريت التي سجل فيها المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا في أطول موجة صعود له على الإطلاق.

وفي الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة مع افتقار السوق لاتجاه واضح في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون ليروا ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستحرزان تقدما صوب حل نزاعهما التجاري.

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID أسهم أوروبا مستقرة وسط ضبابية بشأن الحرب التجارية

ويبدو أن التطورات السياسية في الولايات المتحدة لم يكن لها أثر يذكر، على الأقل حتى الآن. واعترف مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، بينما أُدين بول

مانافورت المدير السابق لحملة ترامب بتهم تتعلق بالاحتيال الضريبي والمصرفي، بحسب مانقلت "رويترز".

وسجل سهم شركة أرجنكس البلجيكية للأدوية أفضل أداء على المؤشر ستوكس 600 بصعوده ستة في المئة، بعدما مارست آبفي خيارا بتطوير وتسويق عقار.

وسجل سهم بنك يوسكه أسوأ أداء بهبوطه 4.8 في المئة، بعدما أعلن البنك الدنمركي نتائجه المالية للربع الثاني من العام.