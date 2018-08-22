"وول ستريت" يصعد والأسهم الأوروبية في هبوط

وفي الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة مع افتقار السوق لاتجاه واضح في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون ليروا ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستحرزان تقدما صوب حل نزاعهما التجاري.
ويبدو أن التطورات السياسية في الولايات المتحدة لم يكن لها أثر يذكر، على الأقل حتى الآن. واعترف مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، بينما أُدين بول
مانافورت المدير السابق لحملة ترامب بتهم تتعلق بالاحتيال الضريبي والمصرفي، بحسب مانقلت "رويترز".
وسجل سهم شركة أرجنكس البلجيكية للأدوية أفضل أداء على المؤشر ستوكس 600 بصعوده ستة في المئة، بعدما مارست آبفي خيارا بتطوير وتسويق عقار.
وسجل سهم بنك يوسكه أسوأ أداء بهبوطه 4.8 في المئة، بعدما أعلن البنك الدنمركي نتائجه المالية للربع الثاني من العام.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)