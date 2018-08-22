وقف خطة طرح "أرامكو" السعودية الأضخم من نوعه في التاريخ

قالت أربعة مصادر كبيرة، اليوم الأربعاء، إن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لشركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو" الذي كان سيعد الأضخم من نوعه في التاريخ.

وقال اثنان من المصادر إنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على "حصة استراتيجية" في مصنع البتروكيماويات المحلي التابع للشركة السعودية

© Sputnik . Vitaliy Belousov السعودية: شركة أرامكو مستمرة في عملها في كندا

للصناعات الأساسسية (سابك)، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال مصدر سعودي مطلع على خطط الطرح الأولي "قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك، لذا تمضي التصريحات تدريجيا في ذلك الاتجاه — أولا التأجيل ثم الإلغاء."

ولم ترد "أرامكو" السعودية حتى الآن على طلب "رويترز" للتعقيب أُرسل بالبريد الإلكتروني، كذلك لم يصدر تعليق عن الديوان الملكي السعودي.