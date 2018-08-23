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11:20 23 أغسطس/ أب 2018
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    الصين والولايات المتحدة

    الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين يدخل مرحلة جديدة من الصراع

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    اقتصاد
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    صعدت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية المريرة، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، عبر تطبيق رسوم جمركية عقابية نسبتها 25 بالمئة على سلع قيمتها 16 مليار دولار من كل دولة على الأخرى، حتى في الوقت الذي استأنف فيه مسؤولون متوسطو المستوى من الجانبين المحادثات في واشنطن.

    ويفرض أكبر اقتصادين في العالم حاليا رسوما جمركية على منتجات قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار منذ أوائل يوليو/تموز. ويجهزان للمزيد مما يعزز التهديدات للنمو الاقتصادي العالمي.

    وقالت وزارة التجارة الصينية إن واشنطن "تظل متعنتة" بتطبيقها الرسوم الجمركية الأحدث، التي دخلت حيز التنفيذ من قبل الجانبين كما كان مقررا في الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش.

    وأضافت الوزارة في بيان مقتضب "الصين تعارض هذا بحزم، وستواصل اتخاذ الإجراءات المضادة الضرورية".

    علم أمريكا و الصين
    © REUTERS / Jason Lee
    الصين تحتج على الرسوم الأمريكية الجديدة على سلعها

    وقالت "في الوقت ذاته، وبغية حماية التجارة الحرة والأنظمة متعددة الأطراف والدفاع عن مصالحها المشروعة، فإن الصين ستقيم دعوى بخصوص إجراءات الرسوم تلك بموجب آلية فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية".

    وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع السلع الصينية المُصدرة إلى الولايات المتحدة تقريبا والبالغة قيمتها أكثر من 500 مليار دولار سنويا ما لم توافق بكين على إجراء تغييرات كبيرة في ممارساتها بشأن الملكية الفكرية وبرامج الدعم الصناعي وهياكل الرسوم وتشتري المزيد من السلع الأمريكية.

    ويزيد ذلك الرقم بكثير عما تستورده الصين من الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف من أن بكين قد تدرس أشكالا أخرى للرد مثل زيادة صعوبة عمل الشركات الأمريكية في الصين أو السماح لعملتها اليوان بالانخفاض أكثر لدعم مصدريها.

    ومسؤولو إدارة ترامب منقسمون بشأن مدى الضغط على بكين، لكن يبدو أن البيت الأبيض يعتقد أنه يربح الحرب التجارية في الوقت الذي يتباطأ فيه اقتصاد الصين وتنخفض أسواق الأسهم بها.

    وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس على تلفزيون "سي.ان.بي.سي"، أمس الأربعاء، "لن يستسلموا بسهولة. من الطبيعي أن يردوا بعض الشيء".

    وأضاف "لكن في نهاية المطاف، لدينا ذخيرة أكثر بكثير مما لديهم. يعرفون هذا. لدينا اقتصاد أقوى بكثير مما لديهم".

    شي جين وترامب
    © AFP 2018 / SAUL LOEB
    ترامب لا يتوقع نتائج هامة من المفاوضات المقبلة مع الصين

    ويعتقد الاقتصاديون أن فرض رسوم على واردات بمئة مليار دولار يقلص التجارة العالمية نحو 0.5 بالمئة.

    ويقدر الخبراء أن للرسوم تأثيرا مباشرا على نمو الاقتصاد الصيني في 2018 بما بين 0.1 و0.3 نقطة مئوية، وأن لها تأثيرا بنسبة أقل على الولايات المتحدة، لكن التأثير سيكون أكبر العام القادم، فضلا عن الإضرار بدول أخرى وشركات ترتبط بسلسلة التوريدات العالمية للصين.

    تدخل الرسوم حيز التنفيذ في ظل محادثات تستمر يومين في واشنطن بين مسؤولين من الجانبين، وهي أول مفاوضات رسمية منذ اجتمع وزير التجارة الأمريكي مع ليو خه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني في بكين في يونيو/ حزيران.

    وعبرت مجموعات ممثلة لمصالح الشركات عن أملها في أن يشكل الاجتماع بداية مفاوضات جادة بشأن التغييرات في سياسات التجارة والاقتصاد الصيني التي يطلبها ترامب.

    لكن ترامب أبلغ "رويترز"، يوم الاثنين، أنه لا "ينتظر الكثير" من المحادثات، التي يقودها وكيل وزارة الخزانة الأمريكية ديفيد مالباس ونائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون.

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    الكلمات الدلالية:
    عقوبات إقتصادية, رسوم إضافية, رسوم التصدير, عقوبات, الصين, أمريكا
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