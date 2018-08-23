الروبل يتوقف عن الهبوط بعد قرار البنك المركزي

أفادت بيانات بورصة موسكو، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، أن الروبل الروسي عوَض جزءا كبيرا من خسائر ظهيرة اليوم أمام اليورو والدولار، بعد أنباء عن قرار البنك المركزي إيقاف شراء العملة لصالح وزارة المالية حتى أواخر شهر أيلول/سبتمبر.

© Fotolia / Alexandr Blinov الكرملين يؤكد استقرار النظام المالي الروسي رغم تقلبات سعر الروبل

موسكو- سبوتنيك . وانخفض سعر الدولار في الساعة 14:03 بحسابات "الغد" بمقدار 30 كوبيك لتبلغ قيمته 67.73 روبل، وسعر اليورو انخفض بمقدار 47 كوبيك لتبلغ قيمته 78.43 روبل.

وبعد إعلان البنك المركزي عن القرار، انخفض سعر اليورو لفترة قصيرة بمقدار 11 كوبيكا عند مستوى الإغلاق السابق، وارتفع الدولار ببطء بمقدار 7 كوبيكات. قبل قرار البنك المركزي كان سعر تداول الدولار نحو 69 روبلا وسعر اليورو نحو 79.8 روبلا.

وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس أنه لن يشتري العملة لحساب وزارة المالية في السوق الداخلية في الفترة من 23 آب/أغسطس حتى أواخر سبتمبر من العام 2018.