في ضوء التوجه العالمي للتخلي عن الدولار والانتقال إلى التعامل بالعملة الوطنية، هل من الممكن إنشاء عملة موحدة لدول العالم العربي؟

نعم 33.6% (133)

لا 66.4% (263) صوتوا: 396 جميع استطلاعات الرأي نعم

لا جميع استطلاعات الرأي