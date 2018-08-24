أمريكا والصين تجريان تبادلا بناء للآراء حول التجارة

أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن الصين والولايات المتحدة خلال المحادثات في واشنطن أجريتا تبادلا بناء وصريحا لوجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بكين — سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة: "بناء على دعوة من الجانب الأمريكي، توجه نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوون، على رأس وفد صيني إلى واشنطن وأجرى في 22-23 آب/أغسطس، تبادلا بناء وصريحا لوجهات النظر حول القضايا التجارية ذات الاهتمام المشترك، مع الوفد الأمريكي برئاسة نائب وزير الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية ديفيد مالباس".





© Sputnik . Alexey Vitvitsky البنك المركزي الأوروبي يشير إلى مخاوف بشأن الحرب التجارية وأشير إلى نية الطرفين لاستمرار التواصل حول الخطوات المستقبلية.





ولا توجد تفاصيل أخرى للمحادثات التي استمرت يومين في العاصمة الأمريكية.





وردت الصين بإعلانها فرض رسم استيراد بنسبة 25 بالمئة على سلع مستوردة من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دولار اعتبارا من 6 تموز/يوليو الجاري.





وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 20تموز/يوليو الماضي، استعداده لفرض رسوم على البضائع المستوردة من الصين بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار، في حال استمرت الصين في رفع الرسوم على المنتجات الأمريكية.





وأعلنت وزارة التجارة الصينية، أن الصين بدأت إجراءات في منظمة التجارة العالمية، بسبب عزم الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية جديدة على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا.





وجرت محادثات تجارية بين البلدين في الفترة ما بين 3-4 أيار/مايو الماضي، هي الأولى من نوعها منذ بدء التصعيد بينهما بسبب رسوم الاستيراد الأميركية على الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تهديدات واشنطن بإدخال رسوم تجارية تؤثر على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بمقدار يصل إلى 150 مليار دولار سنويا.