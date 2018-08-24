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    النفط

    لأول مرة منذ 31 يوليو… سعر خام "برنت" يتجاوز 75 دولارا للبرميل

    © Sputnik . Constantin Garanin
    اقتصاد
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    ارتفع سعر نفط "برنت" إلى 75 دولار وذلك لأول مرة منذ 31 يوليو، وفقا لبيانات التجارة.

    موسكو — سبوتنيك. واعتبارا من الساعة 06.17 بتوقيت موسكو، ارتفعت قيمة العقود الآجلة لشهر تشرين الأول /أكتوبر، لمزيج نفط بحر الشمال من خام "برنت" بنسبة 0.41 بالمئة، إلى 75.04 دولار للبرميل.

    جهاز استخراج النفط
    © AFP 2018 / Karen Bleier
    سعر نفط خام برنت يتجاوز مستوى 60 دولارا للبرميل لأول مرة منذ صيف 2015
    كذلك شهد سعر النفط، يوم أمس الخميس، ازديادا بسيطا لأن التجار ينتظرون فرض عقوبات أمريكية على إيران في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى أنهم يواصلون تحليل الإحصاءات الخاصة باحتياطات المواد الخام في الولايات المتحدة الأمريكية.

    هذا وكان قد أشار رئيس قسم دراسات أسواق المواد الخام في بنك "جوليوس باير" السويسري الخاص، نوربرت روكر، في عرضه التحليلي إلى أن العقوبات التي ستقوم الولايات المتحدة بفرضها ضد إيران تعتبر الآن أهم المخاطر غير المتوقعة بالنسبة للسوق.

    ووفقا لتقييماته، سيتبلور السيناريو الأكثر احتمالا في شكل معارضة الصين وربما دول أخرى لقرار الولايات المتحدة بفرض حظر شامل يؤدي إلى انخفاض حجم ما يتم عرضه من "الذهب الأسود" في الأسواق على مستوى العالم بأسره.

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    الكلمات الدلالية:
    خام برنت, أسعار النفط, روسيا, روسيا
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