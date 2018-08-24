لأول مرة منذ 31 يوليو… سعر خام "برنت" يتجاوز 75 دولارا للبرميل

موسكو — سبوتنيك. واعتبارا من الساعة 06.17 بتوقيت موسكو، ارتفعت قيمة العقود الآجلة لشهر تشرين الأول /أكتوبر، لمزيج نفط بحر الشمال من خام "برنت" بنسبة 0.41 بالمئة، إلى 75.04 دولار للبرميل.
هذا وكان قد أشار رئيس قسم دراسات أسواق المواد الخام في بنك "جوليوس باير" السويسري الخاص، نوربرت روكر، في عرضه التحليلي إلى أن العقوبات التي ستقوم الولايات المتحدة بفرضها ضد إيران تعتبر الآن أهم المخاطر غير المتوقعة بالنسبة للسوق.
ووفقا لتقييماته، سيتبلور السيناريو الأكثر احتمالا في شكل معارضة الصين وربما دول أخرى لقرار الولايات المتحدة بفرض حظر شامل يؤدي إلى انخفاض حجم ما يتم عرضه من "الذهب الأسود" في الأسواق على مستوى العالم بأسره.
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