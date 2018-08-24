بريطانيا تدعو شركات الأدوية لزيادة مخزوناتها

دعت بريطانيا شركات الدواء إلى تكوين مخزون يكفي ستة أسابيع إضافية، تحسبا لحدوث أي نقص محتمل في الإمدادات حال تعذر التوصل لاتفاق بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يقول مسؤولو قطاع الأدوية إنه قد لا يكون سهلا.

وطلبت الحكومة في خطاب إلى الشركات الدوائية، أمس الخميس، "ضمان توفير إمدادات تغطي ستة أسابيع إضافية على الأقل في المملكة المتحدة فوق الإنتاج المعتاد كرصيد احتياطي بحلول التاسع والعشرين من مارس/ آذار 2019".

وقطاع الأدوية الخاضع لقواعد محكمة واحد من أبرز القطاعات البريطانية التي قد تتأثر سلبا بقرار مغادرة الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب عدم التيقن من كيفية الإشراف عليه حال الخروج دون اتفاق في مارس/ آذار المقبل.

© REUTERS / REUTERS/Axel Schmidt ميركل: مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تدخل مرحلة حاسمة

وأدى ذلك إلى إثارة مخاوف من حدوث نقص في الأدوية، وقالت بالفعل شركات من ضمنها "أسترا زينيكا" و"سانوفي" و"نوفارتس" إنها تعتزم زيادة مخزوناتها في بريطانيا حال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال ستيف بيتس الرئيس التنفيذي لرابطة الصناعات البيولوجية في بريطانيا إن توفير إمدادات ستة أسابيع إضافية في أقل من 200 يوم يعد "تحديا كبيرا".

ويمر أكثر من 2600 دواء بمرحلة من مراحل التصنيع في بريطانيا، كما تزود بريطانيا الدول الأوروبية الأخرى بنحو 45 مليون عبوة دواء شهريا.