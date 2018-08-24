ارتفاع مؤشر البورصة الأوروبية على خلفية تصريحات ترامب والإحصاءات الألمانية

موسكو — سبوتنيك. وحسب بيانات التداول، واعتبارا من الساعة 13.55 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر فوتسي 100 (مؤشرات الأسهم البريطانية) بنسبة 0.15% إلى7574.5 نقطة، والمؤشر الفرنسي كاك 40 (أحد أهم مؤشرات بورصة باريس لأكبر أربعين شركة فرنسية) ارتفع بنسبة 0.45% الى 5443.93 نقطة، والألماني داكس 30 (المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت الألمانية) ارتفع بنسبة 0.2% إلى 12390.7 نقطة، والمؤشر ألإيطالي للبورصة الوطنية أف تي أس إي-أم أي بي ارتفع بنسبة 0.72% الى 20756.88 نقطة.
هذا وجذبت الأخبار الإيطالية انتباه المستثمرين، حيث كتبت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، بالإشارة إلى مصادر رفيعة المستوى في روما في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الاجتماع في يوليو/ تموز الماضي، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عرض عليه المساعدة في تمويل الدين العام للبلاد في عام 2019.
بالإضافة إلى ذلك، انعكست الإحصاءات الألمانية التي نشرت في وقت سابق من اليوم الجمعة، إيجابا على سوق الأوراق المالية إذا أشار المكتب الفيدرالي للإحصاء ديستاتس"، إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا وفقا للتقييمات النهائية في الربع الثاني لعام 2018 بنسبة 2.3% على أساس سنوي، كما هو متوقع.
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