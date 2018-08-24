الحرب التجارية بين الصين وأمريكا تقيد ارتفاع أسعار النحاس

سجلت أسعار النحاس اليوم الجمعة، أول مكاسب في 4 أسابيع بدعم من تراجع الدولار.

ورغم القلق بشأن الطلب الصيني، فهناك توقعات أن يستمر النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حسب وكالة أنباء رويترز.

© REUTERS / Joshua Roberts أوروبا تدرس زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من أمريكا وخفض الرسوم لتجنب حرب تجارية

وارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 2 % لتغلق عند 6105 دولارات للطن.

وتراجع مؤشر الدولار 0.6 %، بعد أن "دافع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن نهج البنك المركزي الأمريكي في زيادة أسعار الفائدة".

وأكد محللون أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ستوجد اضطرابات في السوق "لكن الاتجاه العام يميل نحو ارتفاع أسعار المعادن".

وارتفع الألمنيوم 1 % إلى 2095 دولارا للطن، بينما صعد الرصاص 1.5 % إلى 2085 دولار للطن.