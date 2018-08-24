الحرب التجارية بين الصين وأمريكا تقيد ارتفاع أسعار النحاس

ورغم القلق بشأن الطلب الصيني، فهناك توقعات أن يستمر النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حسب وكالة أنباء رويترز.
وتراجع مؤشر الدولار 0.6 %، بعد أن "دافع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن نهج البنك المركزي الأمريكي في زيادة أسعار الفائدة".
وأكد محللون أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ستوجد اضطرابات في السوق "لكن الاتجاه العام يميل نحو ارتفاع أسعار المعادن".
وارتفع الألمنيوم 1 % إلى 2095 دولارا للطن، بينما صعد الرصاص 1.5 % إلى 2085 دولار للطن.
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