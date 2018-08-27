استقرار سعر الدولار على ضوء تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي

موسكو — سبوتنيك. أشار بيان البورصات، في تمام الساعة 8.07 بتوقيت موسكو، من اليوم الاثنين، إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي لم يتغير (الدولار إمام سلة عملات ست دول — والشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة) ويشكل 95.15 نقطة.



© Sputnik . Alexander Vilf صحيفة: روسيا تتخلص من "إملاءات" الدولار

وقد تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار إلى 1.1618، وقد أغلقت البورصات أمس عند مستوى 1.1623.كما تراجع سعر صرف الدولار أمام الين ليصل إلى 111.1 للدولار الواحد من 111.27.وقد أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة بشكل تدريجي من أجل تجنب المخاطر الاقتصادية، مستبعدا أية تهديدات سريعة للغاية في التضخم وغليان الاقتصاد في البلاد.