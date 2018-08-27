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12:09 27 أغسطس/ أب 2018
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    مدينة انكوريج في ألاسكا

    رغم العقوبات... تعاون ناجح بين روسيا وألاسكا في قطاع الخدمات

    © AP Photo / Al Grillo
    اقتصاد
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    أكد رئيس "مركز التجارة العالمي في ألاسكا" جريج وولف، اليوم الاثنين، أن مستوى التعاون التجاري بين ولاية ألاسكا الأمريكية ومناطق الشرق الأقصى الروسي محدود، لكن هناك تعاون ناجح في قطاع الخدمات.

    السفارة الروسية في واشنطن
    © Photo/ Kent Wang
    ولاية ألاسكا الأمريكية تتطلع لتطوير العلاقات مع روسيا
    ألاسكا — سبوتنيك. وقال وولف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "مستوى التجارة بين ألاسكا وروسيا محدود، إذا نظرنا إلى الإحصائيات فالأرقام صغيرة جداً، وأحد الأسباب البارزة، أننا ولاية تعتبر ولاية مصدرة للموارد الطبيعية، وكذلك الأمر مع روسيا فهي تقوم بتصدير الموارد الطبيعية. عندما ترتفع أسعار الموارد، ينمو الاقتصاد الروسي، وكذلك الأمر في ألاسكا. عندما تنخفض أسعار الموارد لها تأثير مشابه علينا".

    وأشار رئيس المركز التجاري العالمي إلى أن ألاسكا نجحت بتحقيق نجاح بالتعاون الاقتصادي مع الشرق الأقصى الروسي من خلال تصدير الخدمات الفنية والتقنية هذا " بقطاع الهندسة والبناء والتصميم، الخدمات في مجال النفط والغاز، والخدمات اللوجستية والاستشارات بمجال الإنتاج، ويعود هذا إلى عمل شركات من ألاسكا في روسيا في قطاع الخدمات".

    وأوضح أن تلك الشركات المرتبطة بالأسواق الروسية، تمر بمراحل صعود وهبوط مرتبطة بسياسة الحكومات، ومن المهم للجانبين إيجاد طرق لمواصلة التجارة".

    هذا وأفادت السفارة الروسية في واشنطن يوم 21 أب/أغسطس أن سلطات ولاية آلاسكا ترغب في تطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية. ويعود ذلك إلى تكبد الولاية خسائر نتيجة للعقوبات التي قد فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على روسيا والإجراءات الجوابية الروسية المتمثلة في تقييد صادرات الولاية من السلع الزراعية والمأكولات البحرية.

    يذكر أن الوضع الاقتصادي لولاية آلاسكا يزداد سوءا بعد شن الولايات المتحدة حربا تجارية ضد الصين التي تعتبر اليوم أكبر سوق عالمي لتوريد المأكولات البحرية من آلاسكا. وتقوم الولاية بتوريد الجزء الأكبر من إنتاجها من المأكولات البحرية إلى الصين للمعالجة وثم عودتها إلى السوق الأميركية إلا أنها تخضع للرسوم التي قد فرضتها السلطات الأميركية ذاتها. وهذا ما يثير قلق سكان آلاسكا الشديد.

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    ألاسكا, روسيا
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