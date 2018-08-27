ألمانيا: نعمل على مقترحات حول أنظمة مصرفية مستقلة عن نظام "سويفت"

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، أنه يجري العمل على مقترحات إنشاء قنوات تبادل البيانات المصرفية، مستقلة عن نظام "سويفت" الأمريكي في أوروبا، لكن العملية لن تكون سهلة.

برلين — سبوتنيك. وقال الوزير في افتتاح مؤتمر السفراء في برلين: "علينا تعزيز استقلال وسيادة أوروبا في السياسة التجارية والاقتصادية والمالية".

© REUTERS / Stefanie Loos وزير الخارجية الألماني: ينبغي أن ترد أوروبا على العقوبات الأمريكية ضد روسيا والصين وتركيا

وتابع "لن يكون ذلك سهلا لكننا بدأنا بفعل ذلك. نحن نعمل على مقترحات حول قنوات دفع وإنشاء أنظمة أكثر استقلالا عن سويفت، وتأسيس صندوق نقد أوروبي".

وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد دعا، في وقت سابق، الاتحاد الأوروبي لتطوير نظام مصرفي بديل لنظام التعريف المصرفي الأمريكي (سويفت) لحماية شركات بلاده من العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وكان ماس قد دعا الاتحاد الأوروبي للرد على سياسة العقوبات الأمريكية ضد روسيا والصين وتركيا وغيرهم من الشركاء الاقتصاديين المهمين.

وقال الوزير: "تجبرنا واشنطن على اتخاذ تدابير أوروبية فيما يتعلق بسياسة العقوبات. هذا ينطبق على أوروبا وألمانيا، إذا كانت الولايات المتحدة بشكل مفاجئ ودون تنسيق وبشكل غير محدد تفرض عقوبات ضد روسيا والصين وتركيا، ربما ستفرض في المستقبل عقوبات ضد شركاء تجاريين مهمين آخرين. يجب الرد على هذه الأعمال".

في سياق متصل، دخلت العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها سابقا، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في مدينة سالزبوري البريطانية حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، بتوقيت واشنطن.

وجاء في الوثيقة التي ظهرت في السجل الاتحادي — الجهاز الرسمي المطبوع للحكومة الأمريكية: "وزارة الخارجية تقر بأن روسيا الاتحادية استخدمت السلاح الكيميائي في انتهاك للقانون الدولي ضد مواطنيها".