الصين تشكل مجموعة استثمار للتعاون مع مقاطعة كالينينغراد الروسية

أعلن حاكم مقاطعة كالينينغراد الروسية، أنطون أليخانوف، اليوم الاثنين، أن اتحاد المستثمرين الأجانب في الصين يدرس المشاريع الواعدة ويشكل مجموعة من المستثمرين للتعاون مع المدينة في مجال بناء السفن وصيد الأسماك والطب والأدوية والسياحة وتجهيز وبيع حجر الكهرمان.

© REUTERS / China Stringer Network الصين تشارك في مناورات "الشرق-2018" الاستراتيجية في روسيا

موسكو — سبوتنيك . وقال أليخانوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد اتفقنا على تطوير مشاريع مشتركة في مجالات صناعة السفن وصيد الأسماك والطب والأدوية والسياحة ومعالجة وبيع الكهرمان، والمعارض، وفي الوقت الحالي ، يدرس ممثلو الجانب الصيني مشاريع واعدة ويشكلون مجموعة من المستثمرين المهتمين لتنفيذها".

وأشار إلى مقاطعة كلينينغراد تقدر عاليا اهتمام منظمة اتحاد المستثمرين الأجانب في الصين، مؤكدا أن "هذه المنظمة تفتح فرصا هائلة لتطوير الشراكة بين رجال الأعمال الروس وآلاف الشركات الصينية".

وأوضح حاكم مقاطعة كالينينغراد الروسية انه في شهر أيار/مايو الماضي كان لديه مفاوضات مثمرة مع رئيس اتحاد المستثمرين الأجانب في الصين ليو شين يينغ، حول قضايا مجالات التعاون الواعدة، وفي إطار هذا الاجتماع ، تم توقيع اتفاقية حول الشراكة الاستراتيجية بين اتحاد المستثمرين وشركة التنمية التابعة لمنطقة كالينينغراد والاتحاد الدولي للمشاريع "ورلد إينتيلتيتش "، بالإضافة إلى صندوق أبحاث السوق.

والجدير بالذكر أن روسيا والصين تربطهما أواصر من الصداقة والعلاقات الودية تمتد إلى قرون، بالإضافة إلى شراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.