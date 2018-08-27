الصين تشكل مجموعة استثمار للتعاون مع مقاطعة كالينينغراد الروسية

وأشار إلى مقاطعة كلينينغراد تقدر عاليا اهتمام منظمة اتحاد المستثمرين الأجانب في الصين، مؤكدا أن "هذه المنظمة تفتح فرصا هائلة لتطوير الشراكة بين رجال الأعمال الروس وآلاف الشركات الصينية".
وأوضح حاكم مقاطعة كالينينغراد الروسية انه في شهر أيار/مايو الماضي كان لديه مفاوضات مثمرة مع رئيس اتحاد المستثمرين الأجانب في الصين ليو شين يينغ، حول قضايا مجالات التعاون الواعدة، وفي إطار هذا الاجتماع ، تم توقيع اتفاقية حول الشراكة الاستراتيجية بين اتحاد المستثمرين وشركة التنمية التابعة لمنطقة كالينينغراد والاتحاد الدولي للمشاريع "ورلد إينتيلتيتش "، بالإضافة إلى صندوق أبحاث السوق.
والجدير بالذكر أن روسيا والصين تربطهما أواصر من الصداقة والعلاقات الودية تمتد إلى قرون، بالإضافة إلى شراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
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