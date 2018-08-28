اتفاق"نافتا" ينعش الأسهم الأوروبية

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد أن توصلت الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق تجارة لترتفع شركات السيارات مجددا في يوم هادئ بوجه عام على صعيد أخبار الشركات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش مسجلا أعلى مستوياته في أسبوعين وزاد المؤشر داكس الألماني، الغني بشركات التصدير، 0.3 بالمئة أيضا.

وتقدم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة إثر عطلة أمس الاثنين، مستفيدا من أداء ضعيف للجنيه الاسترليني.

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID أسهم أوروبا مستقرة وسط ضبابية بشأن الحرب التجارية

وحقق قطاع السيارات الأوروبي بعض أكبر المكاسب حيث صعد مؤشره واحدا بالمئة بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الاثنين على تعديل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".

ويضغط ذلك على كندا كي توافق على شروط جديدة في تجارة السيارات وتسوية النزاعات، بحسب ما نقلت "رويترز".

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.3 بالمئة.